Comunali a Napoli, Bassolino a Manfredi: «Trattative? Brutto scivolone, io vado per vincere»

Nel corso della sua conferenza stampa, Gaetano Manfredi dice: «Grande rispetto per Antonio Bassolino, ma non faccio appelli o trattative». Per quanto riguarda gli appelli ho ringraziato Enrico Letta per le parole sulla mia storia istituzionale e politica ed ho risposto, con il mio stile, che sono candidato da quasi quattro mesi e che vado avanti per vincere. Quanto alle trattative, ignoro a cosa Manfredi possa riferirsi. Anch'io ho grande rispetto per lui, ma come si permette? È un brutto scivolone e mi auguro che venga subito corretto.