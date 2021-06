Comunali a Napoli, Bassolino: «Roma non può metterci il cappell

«Non si può da Roma mettere il cappello su Napoli, Napoli è Napoli. Noi dobbiamo saper rispettare tutti, e Napoli deve essere rispettata». Lo ha detto Antonio Bassolino, candidato a sindaco di Napoli, intervenuto a Canale 21.

«Come si vede - ha aggiunto - sono tante oggi le reazioni che si vedono dentro i Cinque Stelle, dentro forze di destra, dentro il Pd, dentro Articolo 1, ed è per questo che io mi rivolgo a tutti i cittadini. Io sono di sinistra da sempre, ma sono soprattutto un uomo delle istituzioni, e se mi candido a sindaco è per fare il sindaco di tutti i napoletani. Poi quando voteremo per il Parlamento ognuno farà le sue scelte, ma ora Napoli viene prima di ogni cosa».