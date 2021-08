Comunali a Napoli. L'ex sindaco Bassolino ci riprova: «Come in Napoli-Juve»

«Sindaco», «Sindaco». E chi vuole offrire un caffè, chi una sfogliatella o un bicchiere d'acqua: insomma in ogni strada sembra di casa. È inutile girarci attorno: per molti napoletani, specie nelle periferie, la fascia tricolore la porta indosso ancora e sempre lui. Perché così salutano Antonio Bassolino quando inizia a passeggiare per le bancarelle del mercato Caramanico, tra Poggioreale e il Centro direzionale, in una mattinata che è già...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati