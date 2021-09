Comunali a Napoli, De Luca e Manfredi premono sul tema sicurezza: «Maggiore serenità per famiglie, commercianti e imprenditori»

Comincia il countdown per il richiamo alle urne, così Gaetano Manfredi apre in via Filangieri la giornata con una passeggiata elettorale - nonostante l'invadenza della pioggia - insieme al presidente Vincenzo De Luca e all'ex questore Antonio De Iesu . «C'è un bell'entusiasmo in città e mi auguro che si registrerà una bella partecipazione al voto e che i napoletani potranno decidere serenamente il proprio futuro», è quanto dichiara il candidato sindaco di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Gaetano Manfredi, in vista delle elezioni amministrative.

Si affronta il tema della sicurezza e l'ex rettore mette in evidenza l'importanza che assume - per gli esercenti della città e per i suoi cittadini - l'installazione di dispositivi di videosorveglianza: «Sicurezza significa controllo e la città va controllata bene con la videosorveglianza e illuminazione stradale. Ci vuole più ordine perché le regole esistono e vanno rispettate. Io credo che la sicurezza significhi anche crescita, sviluppo, educazione e formazione dei giovani. Gli strumenti tecnologici sono fondamentali per controllare il territorio ma anche per garantire, in caso di reato, di colpire chi l'ha commesso. Non credo che ci sia un conflitto tra gli imprenditori e i cittadini: la movida va regolamentata e lo faremo dialogando con gli imprenditori e i cittadini: ho sempre sostenuto che la movida vada ampliata trovando nuovi spazi nella città per creare nuove opportunità di lavoro e d'impresa. Noi ci aspettiamo dalla regione un grande piano per la videosorveglianza e l'illuminazione. Napoli deve diventare la città più videosorvegliata d'Italia», conclude.

Continuando sulla scia del tema sicurezza, De Luca annuncia l'investimento della Regione - pari a 1,5 milioni di euro - per l'istallazione delle nuove telecamere a Chiaia e poi aggiunge: «Credo che con la nuova amministrazione comunale sarà utile fare un progetto comune per un'estesa videosorveglianza su tutto il territorio di Napoli. Dobbiamo garantire condizioni di serenità di vita per le famiglie e tranquillità alle attività commerciali e al mondo imprenditoriale». Così De Luca ribadisce che le richieste degli investitori ruotano intorno a due cose: sicurezza e sburocratizzazione, e rivolgendosi all'ex questore Antonio Iesu, dichiara: «Il prefetto De Iesu ha dato disponibilità a Gaetano Manfredi per seguire il tema della sicurezza della città di Napoli. Parliamo di una figura istituzionale di garanzia per tutta la città, ma anche simbolo di un governo cittadino di alto profilo».

Sul risultato delle prossime elezioni il governatore si pronuncia molto fiducioso: «Credo che i cittadini di Napoli debbano scegliere un'ipotesi di governo all'insegna della serietà e del rinnovamento sostanziale, non dei trasformismi». De Luca prosegue indirizzando una pungente critica alla Giunta di Napoli: «È stata la peggiore amministrazione d'Italia insieme alla Giunta Comunale di Roma», nel dettaglio si riferisce al trasporto cittadino, alla manutenzione e agli investimenti. «Il mio auspicio è che la nuova amministrazione possa, in collaborazione anche con la Regione, disegnare una città che guardi all'Europa e al futuro. Abbiamo già in corso progetti di riqualificazione che riguardano il nodo di Piazza Garibaldi e Porta Nolana. Parlo dell'Eav, del nodo trasportistico, poi abbiamo Bagnoli, l'area dell'ex Nato, cioè i grandi progetti di trasformazione urbana che possono dare respiro all'economia e creare una moderna identità nella città di Napoli». Anche il futuro di Bagnoli rientra tra gli argomenti trattati dal presidente della Regione: «Sono 30 anni che si fanno solo chiacchiere su Bagnoli. Stiamo parlando di una delle aree più belle al mondo, si potrebbe fare un progetto di trasformazione urbana di livello europeo», conclude De Luca.

Così con un ultimo intervento Manfredi ricorda l'importanza di creare sinergia con le istituzioni: «Napoli ha bisogno di grande qualità e collaborazione istituzionale, come oggi confermiamo insieme al presidente De Luca, bisogna lavorare insieme per dare un futuro alla città e lavoreremo anche insieme con il governo centrale perché è ovviamente un interlocutore importante. Ma c'è bisogno di unità in Campania perché dobbiamo riaffermare anche la centralità di Napoli e della Campania nella politica nazionale».