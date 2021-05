Comunali a Napoli, De Luca: «Nessuno si candida a sindaco per non rovinarsi la vita»

«Oggi non troviamo più chi è disposto a candidarsi come sindaco, perché non vuole rovinarsi la vita e farsi massacrare sui giornali e in televisione. Siamo in un Paese di idioti». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento a Bacoli per la presentazione della guida turistica dei Campi Flegrei. De Luca, riferendosi alle difficoltà di trovare candidati sindaci in diverse città, come ad esempio a Napoli, ha sottolineato che «nessuno oggi prende la responsabilità di firmare una transazione di 8 milioni. I dirigenti pubblici sono terrorizzati dall'abuso dell'atto di ufficio che ti rovina la vita e fa una finta moralizzazione, vale per me, per il sindaco ma non per i parlamentari e i ministri. Venendo qui leggevo la vicenda del sindaco di Lodi che per cinque anni è stato arrestato, massacrato, ha avuto la famiglia distrutta e ora il fatto non sussiste. Pensate che qualcuno abbia risposto di quella vita distrutta?».

«Credo che nel giro di due settimane avremo completato l'immunizzazione di tutto il personale impegnato nel comparto turistico alberghiero e anche dei comuni di dimensione minore. Parliamo di Bacoli, ma anche Monte di Procida, i comuni che si affacciano su questo golfo straordinario» ha detto il presidente parlando a Bacoli del suo piano di vaccinazione delle località turistiche. «Abbiamo preso in contropiede - ha detto - i nostri concorrenti di altre regioni sulle isole covid free e abbiamo forzato le regole, dovevamo farlo quando diventano ottuse e burocratiche e non capiscono che un'isola piccola come Capri è un brand mondiale che ha una ricaduta turistica per tutta l'Italia. Lo abbiamo fato anche per Ischia e Procida e ora lo stiamo facendo per Sorrento e proseguiremo con Amalfi e il Cilento e il litorale domitio».

«Stiamo lavorando per rilanciare in tutta l'area dei Campi Flegrei un turismo di qualità, perché abbiamo una delle zone davvero più ricche al mondo dal punto di vista ambientale, del patrimonio storico, artistico, archeologico, enogastronomico. Dobbiamo davvero fare di quest'area, quella flegrea, uno dei punti di forza del rilancio turistico di tutta la Regione».

«Abbiamo alle porte - ha detto De Luca - anche Procida capitale della cultura che deve essere una molla di promozione generale di tutto il territorio campano e in modo particolare del patrimonio flegreo. Il lavoro qui prima di tutto è per avere sempre il mare pulito e dobbiamo anche pensare ai laghi flegrei che sono un patrimonio sottoutilizzato e in qualche caso sconosciuto ma sono straordinari. Abbiamo avviato il masterplan per il litorale flegreo e domitio per la riqualificazione dell'area costiera da Pozzuoli fino al confine con il Lazio. Poi dobbiamo mettere a punto un piano sovracomunale per la mobilità: d'estate il traffico è infernale, in queste condizioni si fa fatica ad attrarre turismo, ma ripeto che dobbiamo puntare nell'area flegrea a un turismo di qualità, non di massa. A nord della regione abbiamo 70 km di litorale domitio per il turismo massa e anche l'area cilentana è per il turismo di massa. Qui e sulle isole serve turismo di qualità. L'ambiente è così prezioso e delicato che non si presta all'arrivo di centinaia di migliaia di persone in modo disordinato. Dobbiamo avere un turismo ricco, colto selezionato che ci fa guadagnare di più e non devasta l'ambiente».

«Sono fiducioso - ha spiegato De Luca - che la guida preparata con il contributo della Regione sia sintetica di tutto il patrimonio di questo territorio, ambientale, marino, archeologico, religioso, enogastronomico. Offre un quadro d'insieme a tutta Italia, all'Europa. Poi un passo alla volta dobbiamo adeguare anche la nostra offerta turistica, a cominciare dalla digitalizzazione dei servizi, dal completamento di bonifica ambientale e ci vuole anche la digitalizzazione di tutto, dall'informazione, ai servizi, perché il turismo è l'unica attività che richiede qualità a 360 gradi, su tutela dell'ambiente, ospitalità, sistema dei trasporti, sistema sanitario, sicurezza del territorio».