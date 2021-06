Comunali a Napoli, Fdi a Maresca: «Mai senza simbolo» e incombe il rischio strappo

Strappo tra Fratelli d'Italia e Catello Maresca. Maresca ha più volte chiarito, l'ultima nell'intervista al Mattino sul tetto di Torre Francesco, che simboli di partito sotto il suo nome, sulla scheda elettorale, non ce ne saranno. Ribadendo in più occasioni che non si sente «né di destra né di sinistra, ma civico puro». Nel puzzle delle candidature per le amministrative, difatti, il centrodestra è in difficoltà soprattutto su Napoli, dove...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati