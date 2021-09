Comunali a Napoli, nuovo flop della Lega: così Salvini non sfonda al Sud

Sul simbolo non c'era né l'immagine di Alberto da Giussano e neppure indicato il nome di Matteo Salvini, ma nonostante la ritrosia di mostrare i propri stemmi la mancata partecipazione della lista Prima Napoli patrocinata dalla Lega alla sfida di Palazzo San Giacomo è una sconfitta che sarà difficile da ammortizzare per il Carroccio. Salvini fallisce ancor prima di cominciare la sua avanzata verso Sud, respinto dal meridione così come hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati