Comunali a Napoli, bocciato il ricorso della Lega al Consiglio di Stato: la lista pro Maresca è fuori

La Lega è fuori dalle elezioni amministrative di Napoli. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai delegati della lista «Progetto per Napoli - Prima Napoli - Maresca Sindaco» contro l'esclusione dalla competizione elettorale decisa dalla commissione prefettizia e confermata dal Tar Campania.

«Brutta notizia per Napoli e per la democrazia. Migliaia di napoletani sono stati derubati dalla possibilità di scegliere il cambiamento». Così in una nota il coordinatore regionale Valentino Grant e il coordinatore cittadino della Lega a Napoli Severino Nappi commentano la definitiva esclusione della lista del Carroccio. «Da oggi pancia a terra per sostenere i nostri candidati presidente sulla Prima, Quarta, Quinta e Sesta Municipalità. Siamo regolarmente in corsa con le liste sulla Quinta e sulla Sesta. Non perdiamo entusiasmo. Noi vero motore per il cambiamento», concludono Grant e Nappi.