Comunali a Napoli. Manfredi contro Moretto: «Impossibile che si candidi con noi»

«È impossibile che Vincenzo Moretto sia un candidato del centrosinistra a Napoli. Né si capisce perché continui ad accreditarsi come tale». Così il candidato sindaco di Pd e M5S Gaetano Manfredi.

«Il suo nome, infatti - aggiunge Manfredi -, non compare nella lista di potenziali candidati della lista 'Azzurri per Napolì. D'altronde la nostra coalizione è fondata sull'europeismo, un principio che confligge con la storia sovranista di Moretto, aggiunge il candidato-sindaco . » È un principio, questo, non derogabile né per lui né per chiunque abbia profili politici come il suo«, conclude Manfredi.