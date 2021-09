Comunali a Napoli, i ministri con Manfredi e per Maresca, comizio da solo

A meno di una settimana dal voto del 3 e 4 ottobre, fervono i preparativi per le chiusure delle campagne elettorali dei candidati a sindaco di Napoli. Gaetano Manfredi e Catello Maresca chiuderanno entrambi all'Arenile di Bagnoli. Il candidato del centrosinistra lo farà con tutta la coalizione giovedì 30 alle 20; Maresca il giorno seguente, venerdì 1 ottobre, alle 19. Per Antonio Bassolino invece l'appuntamento è fissato per venerdì alle 18.30...

