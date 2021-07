Comunali a Napoli, Martusciello (FI) attacca Manfredi: «Si rimetta gli occhiali che è meglio»

«Vorremmo suggerire allo spin doctor di Manfredi di rimettergli gli occhiali perché a quanto pare senza, non vede nulla. Ha infatti dichiarato che non ha mai visto in vita sua il candidato Alviti, che dalla fiamma tricolore è passato con le sue liste, ed invece spuntano sul web le foto di Manfredi a stretto contatto con Alviti. Ora poiché non possiamo immaginare che Manfredi menta, è chiaro che c'è un problema di vista. Manfredi si rimetta gli occhiali che è meglio». Ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli.