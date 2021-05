Comunali a Napoli, Fico su rinuncia di Manfredi: «Condivido il suo appello, il dissesto riguarda tutti»

«Da Presidente della Camera condivido totalmente l'appello accorato di Gaetano Manfredi, che ama come me la città di Napoli. Il tema del dissesto finanziario del Comune deve riguardare tutti i partiti politici, nessuno escluso. Da destra a sinistra al Movimento 5 Stelle. Il problema delle finanze comunali tocca infatti tanti comuni in Italia e lo Stato in prima persona deve operare un deciso cambio di paradigma nel rapporto Stato-Comuni. La condizione del Comune di Napoli è simile a quella di tanti altri nel nostro Paese: tutti hanno bisogno del massimo sostegno possibile. Aiutare i comuni significa stare vicino alle persone fornendo servizi essenziali a cui tutti hanno diritto».

Lo dichiara il presidente della Camera Roberto Fico, dopo il no di Gaetano Manfredi a candidarsi a Napoli. «Per quanto riguarda l'accordo tra M5S-centrosinistra c'è l'assoluta garanzia che si proseguirà nel percorso avviato. Il tema dei comuni però non è un tema di parte: riguarda tutto il Parlamento e tutte le forze politiche. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità», conclude.