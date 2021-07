Comunali Napoli, Forza Italia ufficializza la candidatura in lista di Salvatore Guangi

Alla presenza del coordinatore nazionale Onorevole Antonio Tajani e del Coordinatore regionale il Senatore Domenico De Siano, Forza Italia ufficializza la candidatura di Salvatore Guangi alle elezioni comunali di Napoli.

Fulvio Martusciello Coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Guangi avrà l'onore di essere il punto di riferimento di una lista che coniugherà società civile e militanza».

Presente al summit di FI anche il responsabile degli enti locali Maurizio Gasparri. «Forza Italia conferma la volontà di presentare il proprio simbolo, anche in Campania, alle elezione dei Comuni che andranno al voto. Un centrodestra unito contro il cattivo governo della sinistra e dei 5 Stelle . Per la Città di Napoli si esprime interesse per il percorso civico di Maresca che sta costruendo una vera alternativa di Governo e a tal fine, chiede di condividere un programma concreto per il futuro della città».