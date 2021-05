Comunali a Napoli, tutto il Pd si appella a Manfredi ma M5S rilancia Fico

Alleati a Napoli «a qualsiasi costo anche quello di un duello all'ultimo sangue sulla scelta del candidato sindaco», questo il destino di Pd e M5S. Il titolo di giornata è che i dem e i deluchiani sperano e si aggrappano alla speranza che l'ex rettore Gaetano Manfredi ci ripensi e accetti la candidatura a sindaco. Verso la quale non ha dato la sua disponibilità perché a suo avviso non ci sono segnali concreti per una norma salva conti del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati