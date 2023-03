Comune di Napoli, Manfredi cambia nome all'assessorato: «Per le famiglie, è più inclusivo»

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con decreto sindacale ha ridenominato le deleghe assegnate all'assessore Maura Striano che da oggi diventa assessore all'Istruzione e alle Famiglie. Una decisione che arriva a poche ore dal flash mob che si terrà domani pomeriggio in piazza Municipio organizzato dalle associazioni Lgbt, con il sostegno dell'amministrazione comunale, per manifestare in difesa dei diritti delle coppie omogenitoriali.

Nel decreto si spiega che «a seguito dei mutamenti politici e culturali della società si è avviato un'inarrestabile processo di pluralizzazione delle famiglie che trova il suo punto di riferimento nella molteplicità delle tipologie e delle specificità dei nuclei familiari» e che «la nuova concezione della struttura familiare impone di assumere una prospettiva pluralistica e inclusiva delle diverse possibili relazioni che si sviluppano al suo interno».

In quest'ottica, dunque, la rettifica della delega «alla famiglia» che diventa declinata al plurale.