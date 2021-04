Case di accoglienza per le donne maltrattate, ecco il bando del Comune di Napoli

È stato pubblicato a Napoli l'avviso per la costituzione di un elenco di enti prestatori di servizi residenziali per donne vittime di violenza - Case di accoglienza per donne maltrattate - per il periodo da giugno 2021 a dicembre 2022.

Il bando si chiuderà il 5 maggio. Lunedì 26, invece, si riunirà la commissione per valutare le domande pervenute alla manifestazione d'interesse per l'assegnazione del Cav.

«Siamo davvero soddisfatti - afferma Francesca Menna, assessore alle pari opportunità - di essere riusciti ad erogare il servizio di accoglienza a donne vittime di violenza fino alla pubblicazione del nuovo bando e riuscire a proseguire il servizio senza interruzioni. Quando l'erogazione dei fondi è come quello per le case di accoglienza si ha la possibilità di fare una programmazione e riuscire, in questo modo, ad assicurare il servizio senza interruzioni; per i Cav, invece, tutto questo non avviene, i fondi assegnati non sono tali da consentirci una programmazione e garantire l'erogazione di un servizio così importante senza interruzioni. Riflettere su questi aspetti sarebbe davvero importante e necessario», conclude Menna.