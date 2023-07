Comune di Napoli, il bilancio ​di previsione in aula: «Due milioni in più con l'aumento della tassa di soggiorno»

Il valore complessivo del bilancio del Comune di Napoli per l'anno 2023 è di 8,255 miliardi di euro, di cui 4.480.500.000, comprensivi delle anticipazioni di tesoreria, sono partite di giro che non incidono sugli equilibri. Pertanto il bilancio attivo, entrate e uscite, si attesta a 3.774.917.222,62 euro. Sono i dati contenuti nella relazione esposta dall'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, al consiglio comunale chiamato oggi ad approvare il bilancio di previsione.

Con riferimento alle entrate, la somma delle entrate tributarie ed extratributarie previste è di 1.262.363.249,86 euro, mentre i trasferimenti correnti ammontano complessivamente a 422 milioni di cui 119 milioni provengono dal Patto per Napoli, che diventano 150 milioni nel 2024 e 116 milioni nel 2025.

«A partire dal 2024 i trasferimenti complessivi si riducono - ha sottolineato Baretta - perché al momento non sono previsti ulteriori finanziamenti statali finalizzati al riequilibrio finanziario dei Comuni e dunque dal prossimo anno possiamo fare affidamento solo sulle nostre forze: sulle risorse provenienti dal Patto che a maggior ragione si conferma fondamentale; sulla capacità di intercettare finanziamenti vincolati (Pnrr, fondi europei, nazionali, regionali e vari); sul miglioramento continuo delle nostre performance di riscossione e valorizzazione, maggiore capacità di programmazione ed efficientemente organizzativo».

Nel 2024 è previsto un ulteriore incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale Irpef, misura prevista dagli accordi del Patto per Napoli.

In bilancio anche l'aumento di 0,50 centesimi di euro della tassa di soggiorno da cui si stima, in considerazione dell'incremento dei flussi turistici in città, entrate per due milioni di euro che, d'intesa con gli operatori, saranno destinati ai capitoli cultura e turismo. Sul fronte degli investimenti, accanto alle risorse del oltre Pnrr, sono destinati quasi 800 milioni alla metropolitana e circa sei milioni alla mobilità sostenibile; più di 180 milioni alla riqualificazione urbana e oltre 40 all'edilizia residenziale pubblica; circa 20 alla edilizia monumentale; circa 15 all'edilizia scolastica; 20 milioni all'edilizia pubblica; 38 milioni all'ambiente e 50 all'igiene urbana; circa 9 alle manutenzioni e oltre 7 milioni alle bonifiche e 8mln all'efficientamento energetico.

«Per la prima volta - ha evidenziato l'assessore - finanziamo la Protezione civile con 1,5 milioni nel triennio e, sia pure con cifre minori, finanziamo politiche per i giovani». Circa 30 milioni di euro sono stanziati per le manutenzioni.