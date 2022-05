Comune di Napoli, commissioni su Pnrr, beni confiscati e disabili

Si discute di beni confiscati questa mattina in commissione Polizia municipale e legalità, con l'assessore comunale Antonio De Iesu. Oggi alle 13 si sicute di disabilità e politiche sociali con gli assessori Vincenzo Santagada e Luca Trapanese, il presidente della commissione alla Salute e al verde e la Consulta popolare per la salute. Poi, alle 15, in commissione Monitoraggio della programmazione Pnrr, si parla invece del decreto per attuazione e di aggiornamento dello stato di avanzamento del piano. Interviene il dirigente dell'ufficio Pnrr e politiche di coesione, Sergio Avolio.





