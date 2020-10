Comune di Napoli, flop vendite: incassati in tre anni 17 milioni su cento

Quasi cento milioni di beni immobili messi all'asta dal 2017 a oggi per un incasso pari a poco meno di 17 milioni. È una delle tante foto di un fallimento amministrativo e politico quello della giunta e del sindaco Luigi de Magistris. A pochi mesi dalla scadenza del mandato - a maggio per la precisione - i conti sono sempre più in rosso. E la dismissione del patrimonio era stata posta come cassaforte da cui attingere soldi per migliorare la qualità della vita dei napoletani e pagare i debiti. Invece, i servizi sono ancora più scadenti e il bilancio di previsione, l'ultimo dell'era arancione che sarà approvato in giunta in queste ore, passerà probabilmente anche in Consiglio solo perché dal Governo - tanto criticato da de Magistris - sono arrivati una quarantina di milioni come ristoro del periodo Covid. Utili a calmare quei consiglieri responsabili che gli manterranno il numero legale. Spiccioli per dare mance a una città allo stremo, come turare le buche, piantare un po' di alberi e chissà quale altro pannicello caldo come l'arrivo di giocattoli tipo monopattino. La sostanza è che de Magistris sta per salutare lasciando sul groppone dei napoletani un debito record di 2,5 miliardi. Non fa un plissé l'ex pm, anzi programma il suo successore: per ora è stata impalmata Alessandra Clemente assessora ai Giovani e appunto ai monopattini.

Il patrimonio immobiliare - dunque - non ha alleviato le sofferenze finanziarie, ha invece sottolineato la pochezza di idee di un'amministrazione nell'affrontare il tema della mancanza di risorse finanziarie. I numeri sono quelli che meglio ritraggono la realtà. Il quadro è quello degli ultimi tre anni cioè dal 2017 al 2020 quando sono stati messi in vendita circa 94 milioni di valore (94.313.084,50) attraverso delle aste. A fronte di quanto posto in vendita gli incassi per le dismissioni sono stati di circa 17 milioni, più precisamente: nel 2017 (4.069.977,59), 2018 (4.567.614,80), 2019 l'anno boom (6.190.505,80). Poi gennaio-luglio 2020 (2.433.590,34). Ma qui sono ancora da stipulare i rogiti delle ultime aste aggiudicate per un incasso totale di circa 1,3 milioni. Così si può ipotizzare di arrivare a 97 milioni. A fronte di 25mila immobili messi sul mercato, per la gran parte si tratta di case Erp - acronimo che sta per Edilizia residenziale pubblica, ovvero le case popolari - dal valore stimato di 1,5 miliardi, il Comune ne ha venduti solo 124 incassando poco meno di 4,5 milioni. La gestione del patrimonio - complessivamente 65mila cespiti - è affidata alla NapoliServizi azienda comunale che i suoi sforzi li ha fatti. Alla cifra incassata di circa 17 milioni si arriva grazie alla vendita dei cosiddetti cespiti gioielli ovvero immobili situati in zone di pregio della città dal Vomero a Posillipo passando per via Manzoni e naturalmente il centro storico. Per capire bene l'entità dell'impatto che doveva avere sul bilancio la dismissione bisogna dare ancora uno sguardo ai numeri. Nel 2019 la previsione di incassi era della bellezza di 126 milioni. Quindi 122 milioni in più rispetto al 2018. E nel 2020 almeno altri 50 milioni. C'è invece un buco da 122 milioni. Che dovevano servire per pagare una rata del maxidebito del Comune. Salvato dall'ennesima norma varata dal Parlamento che ha rinviato al 2021 il nuovo piano di riequilibrio del debito.

