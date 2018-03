â€‹Comune di Napoli, in vendita altri gioielli. Bilancio da rifare: corsa contro il tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 31 Marzo 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 09:32

Slitta a stasera l’approvazione del bilancio previsionale 2018-2020, deve essere timbrato dalla giunta prima della mezzanotte altrimenti lo spettro del default si materializzerà. Per poi arrivare in Aula il 16 aprile. Palazzo San Giacomo è una polveriera e il sindaco Luigi de Magistris sputa fuoco e fiamme, il debito da 85 milioni con il Cr8 - dello Stato perché è stato riconosciuto il 77% dal premier Paolo Gentiloni appena una decina di giorni fa - è stato invece trasformato in sanzione, sempre da 85 milioni, dalla Corte dei Conti perché il Comune non lo ha fatto suo nel 2016 ma l’anno successivo. E ora grava sulle casse dell’ente e rischia di far saltare il banco. Giornata tesa con un doppio profilo. Uno politico: «Andremo anche dal presidente Mattarella» fa sapere il sindaco, che rilancia la manifestazione del 14 davanti al Municipio. E uno concreto. Come farà Palazzo San Giacomo a mettere insieme i cocci del bilancio? Dove si trovano i soldi da inserire sull’annualità 2019? Giusto partire da qui, prima di approfondire il dato politico.L’unica leva a disposizione è quella della dismissione immobiliare, vale a dire allargare la vendita degli immobili oltre quelli già inseriti nel piano vigente da qualche anno, che non ha dato al momento risultati soddisfacenti. Nella sostanza non potendo agire sulla leva delle tasse, perché le aliquote sono già al top, avendo già ritoccato anche le tariffe di tutti i servizi, resterebbero i tagli ai servizi. Ma anche questi sono già ridotti all’osso. Basta pensare alla crisi di Anm, al welfare risicato, per non parlare dell’impossibilità di impegnare somme - per esempio - sul rifacimento delle strade che non sia la semplice tombature delle buche che le funestano.