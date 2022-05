Comune di Napoli, le riunioni delle commissioni fissate per il 3 maggio

Domani, 3 maggio 2022, in via Verdi a Napoli sono previste le seguenti riunioni di commissione:



Ore 12, commissione Cultura

Oggetto: Assorbimento di 21 unità idonee del corso-concorso pubblico Ripam Campania (profilo CUD/CAM – “funzionario specialista in attività culturali”)



Ore 12, commissione Urbanistica

Oggetto: Approfondimento delibera GC 90 del 25.3.2022 (Accordo di programma per l'approvazione e la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e programmi di recupero urbano nel comune di Napoli sottoscritto con la Regione Campania il 15 aprile 2020. Approvazione delle linee di Indirizzo per la redazione del Programma di recupero urbano di Ponticelli .

Invitati: l'assessora all'Urbanistica Laura Lieto, il presidente VI Municipalità Alessandro Fucito, il dirigente del servizio Edilizia residenziale pubblica e Nuove centralità Paola Cerotto



Ore 12, commissione Istruzione e Famiglia

Sopralluogo edificio via Rotondella

Invitati: l'assessora all'Istruzione e alla Famiglia Maria Filippone; il dirigente del servizio Edilizia scolastica Alfonso Ghezzi; il dirigente del servizio di Difesa idrogeologica Pasquale Di Pace; il presidente della VIII Municipalità Nicola Nardella; il responsabile dell'unità operativa Tutela edilizia Agostino Acconcio.



