Comune di Napoli, approvati in giunta nuovi attraversamenti pedonali innovativi

La giunta comunale ha approvato una delibera, a firma dell'assessore Marco Gaudini, che consentirà di avviare gli interventi per limitare il rischio incidenti per via Montagna Spaccata, via Arenaccia, piazza Poderico, corso Novara e via Francesco Petrarca. «Saranno installati degli attraversamenti pedonali innovativi per la nostra città, particolarmente efficaci per far rispettare i limiti di velocità e consentire gli attraversamenti in piena sicurezza», si spiega in una nota del Comune.

APPROFONDIMENTI LA MOBILITÀ Divieto di sosta a Napoli, 1.803 auto prelevate dal carroattrezzi in... LA MOBILITÀ Marcianise, rivoluzione viabilità:ecco monopattini e ztl... IL BLITZ Napoli, sosta irregolare ai Quartieri Spagnoli: 11 sanzioni, rimossi...

«Con l'approvazione di questa importante delibera, daremo subito avvio alla realizzazione di questi interventi per mitigare il rischio di incidenti stradali, a tutela della sicurezza dei cittadini. Un percorso avviato da tempo, d'intesa con tutte le Istituzioni impegnate, che ci consentirà rendere alcune zone nevralgiche della nostra città più sicure» commenta Gaudini.