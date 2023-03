E fuori uno. Viene revocato, infatti, uno dei 9 contratti di staff a palazzo San Giacomo che da giorni stanno scatenando una bufera politica. E il caso vuole che la prima assunzione non perfezionata, anzi bocciata, sia quella di Ciro Cinquegrana, ex commissario Fi della seconda Municipalità, che aveva acceso lo scontro tra gli azzurri: nessuno incarico per lui perché gli uffici hanno verificato la mancanza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato dalla sua autocertificazione, fanno sapere da palazzo San Giacomo. Una discrepanza sul titolo di studio, dicono i rumors, visto che l'ex azzurro aveva solo un diploma di scuola media inferiore.

APPROFONDIMENTI Comune di Napoli, la denuncia di Forza Italia: «Una commessa e un pizzaiolo tra gli staffisti» E Martusciello tuona: «Denunceremo alla Corte dei Conti il presidente del consiglio comunale di Napoli» Parco del Vesuvio e parco del Cilento, il dispetto di De Luca: ecco i due nuovi presidenti

Ma la vicenda non finisce qui. Perché il deputato di Forza Italia e capogruppo in commissione finanze, Francesco Maria Rubano, ha presentato un'interrogazione al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo per sapere «quali iniziative intende adottare al fine di verificare la validità delle assunzioni e rendere noti i curricula dei soggetti designati». E il ministro sarà lunedì a Napoli per un'iniziativa pubblica con il sindaco Manfredi.

Tutto ruota intorno al tipo di contratto stilato da palazzo San Giacomo: «collaboratore semplice di staff». Ma, accusano le opposizioni, anche in questo caso, per la categoria C1 servirebbe almeno un diploma. Che però alcuni dei 9 staffisti non avrebbero. Da qui la lite che prosegue da giorni dopo la denuncia di Fulvio Martusciello, coordinatore regionale azzurro, che aveva accusato di «consociativismo», proprio per questa nomina, il coordinatore provinciale Salvatore Guangi. E da lì lo scontro che dura da giorni per gli staffisti insediati in diversi assessorati. Sempre con la stessa qualifica. Ma dei curriculum che dovrebbero fugare i dubbi sui sospetti di persone senza titoli e sinora impegnati in lavori da pizzaioli o commessi sinora non c'è alcuna traccia.

«È il gioco dell'oca. Ho provato in tutti i modi, e sempre per vie ufficiali, a chiedere chiarimenti ma nulla. Le mie pec stanno rimbalzando per diversi uffici di San Giacomo in un rimpallo di responsabilità e continui scaricabarile. Dall'area risorse umane all'ufficio di gabinetto del sindaco mi rimpallano sempre altrove da giorni», attacca Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Fi.

E rincara le accuse: «Tra i contrattualizzati ci sono cassiere di supermercato, pizzaioli e persone che come titolo di studio vantano la terza elementare. Ma sono tutte voci di corridoio perché i curricula dei prescelti non sono disponibili. Non c'è trasparenza quando invece c'è un obbligo di legge».

E proprio per questo motivo, per carenza di titoli non è stato formalizzato il contratto di Cinquegrana, classe 1961, che appena a gennaio era stato scelto come coordinatore di Fi nella II municipalità cittadina e subito rimosso dal ruolo proprio da Martusciello non appena era stato reso noto il contratto formalizzato dalla maggioranza di centrosinistra.

E ieri non viene formalizzato l'incarico fiduciario come «collaboratore semplice di staff per il supporto operativo in occasione delle sessioni di lavoro del Consiglio e delle Commissioni consiliari, da inquadrarsi, laddove sussistano i previsti presupposti e condizioni, nella categoria C1». Incarico per cui serve il diploma non in possesso di Cinquegrana. «È tutto regolare e gli uffici preposti hanno fatto tutte le verifiche del caso prima di procedere alla firma dei contratti», facevano sapere da palazzo San Giacomo, qualche giorno fa per giustificarsi. E anzi, sempre dal Comune, si faceva notare come negli staff degli assessori servissero non solo professionisti ma anche figure di segreteria che non necessitassero di particolari requisiti. Poi ieri la marcia indietro con la bocciatura di Cinquegrana che ha acceso il caso politico. Che non è solo interno a Forza Italia perché gli altri 8 colleghi sono stati tutti pescati dalle liste che hanno appoggiato l'ex rettore alle amministrative. Come Francesco Zamagni in lista con i Cattolici Per e Valentina Mazzola con i Moderati. E altre liste minori, pure legate alla maggioranza, rimaste a bocca asciutta per questi incarichi hanno protestato.