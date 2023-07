Sarà probabilmente un bonacciniano - cioè una personalità che ha come riferimento politico il presidente nazionale del Pd e governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini - l'assessore che manca alla giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi. Malgrado a Napoli alle primarie abbia vinto Elly Schlein poi eletta segretaria del partito. Sono iniziate le grandi manovre per completare la squadra del Comune orfana da quasi 6 mesi di Paolo Mancuso ex assessore all'Ambiente e presidente metropolitano del Pd. Nella sostanza tocca ai dem quella poltrona e Manfredi è d'accordo, ma il sindaco fa trapelare che sarà l'unica casella che si muoverà, cioè nessun rimpasto. Ci sarà invece un rimescolamento delle deleghe anche di quelle in capo al sindaco.

Del resto il Pd ha fatto sapere che non vuole la delega all'ambiente e ai rifiuti e quindi bisognerà dargliene di nuove. Questo lo scenario dentro al quale si sta muovendo il sindaco. Tuttavia, la sostanza politica di questa accelerazione è la visita della segretaria del Partito - non che la numero uno della segreteria entri nel dettaglio di questa scelta - ma per l'investitura che la segretaria ha dato dal palco della due giorni contro l'Autonomia differenziata all'ex rettore: «Grazie Gaetano, grazie per quello che fai per la città, per il sud e per tutti noi» le sue parole. Insomma, Manfredi non ha la tessera del Pd però è un riferimento politico forte per il mondo dem e per tutta l'area del centrosinistra. Del resto la delega politica della sua giunta - i rapporti con la maggioranza e il consiglio comunale - Manfredi l'ha data a Teresa Armato che è del Pd.

Perché sono probabilità che un bonacciniano farà l'assessore di Manfredi? Il gruppo del Pd - che il sindaco ascolta molto, è guidato da Gennaro Acampora - si compone di 6 consiglieri. Di cui 4 hanno votato per Bonaccini: si tratta dello stesso Acampora, la Presidente dell'Assemblea cittadina Enza Amato, Maria Grazia Vitelli e Salvatore Madonna. In giunta gli assessori dem sono due: Armato e Pier Palo Baretta che ha la delega al Bilancio entrambi hanno votato Schlein alle primarie così come lo stesso Mancuso che poi si dimise a febbraio. In un contesto simile e con questi numeri ci sta che Manfredi in nome degli equilibri politici del Pd possa chiedere un nome a quell'area del partito democratico. Sembra tutto abbastanza lineare, ma quando si tratta del Pd non bisogna mai sottovalutare il gioco delle correnti.

Schlein vince a Napoli grazie al voto degli esterni al partito, ma i dirigenti erano così convinti della vittoria di Bonaccini - che ha vinto in Campania e nelle altre province tranne che in città - che si decise di fare la segreteria metropolitana subito. Che per quasi il 70% è in quota Bonaccini. Lo stesso segretario Peppe Annunziata è politicamente espressione del capogruppo in Regione Mario Casillo grande elettore di Bonaccini. Cosa significa? Che la parte del Partito napoletano legata a Schlein il cui rappresentate di punta è il parlamentare Marco Sarracino potrebbe fare un altro ragionamento. È vero che ci potrebbe stare un assessore più vicino ai bonacciniani, ma è anche vero che la segreteria metropolitana è tutta in mano a quel pezzo del Pd. Insomma il gioco delle correnti, degli equilibri interni ai dem è uno scoglio da superare per Manfredi ecco perché la sostituzione di Mancuso non è stata ancora fatta.

In questo contesto lo strappo dei consiglieri regionali e dei deluchiani alla Manifestazione contro l'Autonomia differenziata e la pubblicazione di un documento politico contro la segretaria rea di non convocare il congresso regionale - il Partito è commissariato e retto dal parlamentare Antonio Misiani, dopo una vicenda di un presunto tesseramento gonfiato proprio in occasione delle primarie a Caserta - potrebbe riservare delle sorprese. Dal giorno dello strappo, cioè sabato, oltre ai pranzi separati di sabato dove Bonaccini è stato con il suo gruppo campano da Mimì alla Ferrovia e la Schlein con i napoletani Sarracino e Sandro Ruotolo in un centro dove si assistono i disperati, circolano voci di defezioni nella segreteria metropolitana. Annunziata quel documento lo ha firmato, se anche con grande imbarazzo, rompendo il patto che lo ha portato sulla poltrona di segretario come garanzia anche dei napoletani. Non è escluso, dunque, che alla prima riunione politica si possano registrare dimissioni da chi sta con la Schelein e Sarracino.