Venerdì 9 Agosto 2019, 08:49

Spirano venti di crisi in casa arancione, in 4 se ne vanno sul classico Aventino e hanno rinviato a settembre la resa dei conti finale con il sindaco Luigi de Magistris: in caso di mancato chiarimento, ipotesi non trascurabile, «ciascuno, da uomo libero, si muoverà di conseguenza» racconta il vicepresidente del Consiglio Fulvio Frezza. A oggi la maggioranza si compone del numero minimo di legge, 21 (compreso il sindaco) su 41 consiglieri, dire che è risicatissima è poco. Un de Magistris - tuttavia - che in queste ore è molto attento a un'altra crisi, quella del Governo. C'è il rischio del voto anticipato e l'ex pm non ha mai nascosto che in questo caso sarebbe in campo in prima persona. Il sindaco potrebbe cogliere al volo l'occasione della doppia crisi per lanciarsi nella corsa a uno scranno in Parlamento. E si votasse in primavera saremmo vicini anche alle Regionali con ancora un'altra opzione in campo che gli consentirebbe addirittura di evitare il voto per Palazzo San Giacomo. Scenari complessi ma allo stesso tempo molto verosimili.