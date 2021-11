Comune di Napoli, incubo dissesto: si rischia la bomba sociale

Non è solamente una mera questione di conti e numeri quella del maxi debito di Napoli. Perché in questi giorni, tra Roma e Napoli, la leva per riuscire a individuare un intervento finanziario per palazzo San Giacomo è dettata anche da timori di ordine sociale. E dichiarare il dissesto, forse la soluzione più facile, rischierebbe di farla deflagrare. «La grave situazione finanziaria del Comune di Napoli è all'attenzione del governo e ogni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati