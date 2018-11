Comune di Napoli, altri 26 anni di debiti: ogni cittadino paga 1.700 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Novembre 2018, 07:00

Se le sentenze e le pronunce in materia di bilancio e finanze dei vari organismi giudiziari danno quasi sempre ragione al Comune, non significa che automaticamente tutto questo si trasformi in beneficio per la città e per i napoletani. Si può in buona sostanza affermare che l'accoglimento dei ricorsi salva chi rappresenta l'ente - ovvero il sindaco Luigi de Magistris e i consiglieri comunali - ma non risolve i problemi dei napoletani che vorrebbero una città più vivibile e sicura. Prendiamo - per esempio - la sospensiva con rinvio alla Corte Costituzionale decisa dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti sul ricorso di Palazzo San Giacomo contro il blocco della spesa. Oltre a sbloccare la spesa ha allontanato il default - forse per sempre - ma ha lasciato sul groppone del Comune e di tutti i napoletani un disavanzo da 1,7 miliardi. Se si divide questa somma per il numero dei residenti si ha il debito che ciascuno di noi deve pagare: circa 1763 euro fino al 2044. Anno di estinzione del deficit con rate medie da 90 milioni ogni 12 mesi.