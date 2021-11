Consiglio comunale di Napoli, il capitombolo di Esposito: eletto capogruppo Pd e defenestrato in poche ore

Aniello Esposito nuovo capogruppo del Pd in Consiglio comunale. Anzi no. Il partito democratico partenopeo dà ancora i numeri. Dopo un primo comunicato in cui si annunciava che il consigliere, ormai saldo a Palazzo San Giacomo già da diverse legislature, era stato designato a maggioranza in una riunione in cui avevano partecipato Gennaro Acampora, Enza Amato, Pasquale Esposito, Salvatore Madonna e Maria Grazia Vitelli oltre allo stesso Aniello Esposito, la giravolta.

Dal partito arriva, infatti, un'altra nota nella quale si spiega che «per mero errore materiale è stata prodotta una comunicazione inesatta. Gli assetti del gruppo consiliare - è scritto nel nuovo comunicato - verranno discussi in una riunione che i consiglieri comunali del Pd terranno nel pomeriggio assieme al segretario metropolitano Marco Sarracino». E, in effetti, la mancanza del segretario provinciale alla riunione dei Democrat era subito balzata agli occhi.

Aniello Esposito era già stato capogruppo Pd a Palazzo San Giacomo quando venne immortalato dalle telecamere di Fanpage nella storia delle monetine elargite per far votare numerosi elettori alle primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco. In precedenza era finito nell'ambito dell'inchiesta listopoli delle Comunali 2016. Un consigliere acchiappavoti che, tuttavia, continua a provocare imbarazzo nei Democrat napoletani.