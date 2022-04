Case comunali, metà non paga: «Subito un piano anti-morosi»

Due numeri per capire qual è la redditività del patrimonio immobiliare del Comune: la percentuale dei morosi dal 2013 a oggi, cioè di chi paga il fitto ed abita nelle case comunali è del 46 per cento, vale a dire che a pagare sono solo il 53 per cento degli inquilini. Che perdita ha generato questo dato? La bollettazione media per ciascun anno è di 33 milioni. Dal 2013 al 2021 fanno 297 milioni. Ma realmente il Comune ne ha incassati 141 con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati