Spesa congelata, il Comune di Napoli si adegua alla Corte dei Conti

Lunedì 17 Settembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 07:02

Il Comune di Napoli spesa congelata. Il blocco della spesa, imposto dalla Corte di Conti, che mette in discussione la «veridicità» dell'ultimo bilancio di previsione 2018-2020 e del rendiconto 2017 (approvato a maggio), rischia di produrre effetti devastanti per Palazzo San Giacomo. Tutti gli atti relativi alle manutenzioni, le spese ai fornitori, le gare in atto e quelle già affidate restano congelate. Dopo la tegola che si è abbattuta sull'ente dalla magistratura contabile, il ragioniere generale del Comune, Grimaldi, ha fatto partire una circolare diretta ad assessori e dirigenti, con la quale dispone «il blocco della spesa» e sottolinea che per il prossimo futuro potranno essere impegnate solo le risorse che rientrano «nelle obbligazioni derivanti dai provvedimenti giurisdizionali esecutivi», ovvero eventuali contenziosi o pignoramenti ai quali il Comune dovrà comunque far fronte; «gli oneri tassativamente regolati per legge», come il pagamento di acqua, luce, spazzatura, oltre ai mutui e agli stipendi dei dipendenti; «le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all'ente». Le uniche risorse che potranno essere impegnate sono quelle che rientrano nelle «prestazioni sociali», ma soltanto nei limiti di quanto finanziato dallo Stato.