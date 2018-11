CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 7 Novembre 2018, 08:22 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La maggioranza è robusta e si farà trovare pronta per il bilancio a fine mese». Prende tempo il sindaco Luigi de Magistris, più o meno tre settimane, e lancia nella sostanza l'ultima sfida ai suoi alleati: se non si approva la manovra di bilancio e il nuovo piano di rientro dal debito per quell'epoca, andranno tutti a casa non solo lui. Anzi, l'ex pm ha in mente un piano B mica da ridere che porta direttamente alle Europee di primavera. De Magistris dà appuntamento a Roma a tutti il primo dicembre - il giorno dopo l'approvazione eventuale di bilancio e nuovo piano di rientro dal debito - dove «scioglierà la riserva» e farà sapere se sarà in campo personalmente per un seggio in Europa come capo di una nuova coalizione civica.I flop consecutivi in Consiglio comunale, la mancata discussione sui trasporti e sul patrimonio e la mancata approvazione della delibera per l'affidamento della riscossione alla Agenzia delle entrate sono certamente figlie del rimpasto di giunta effettuato dall'ex pm. Il cosiddetto «primo tempo», de Magistris annuncia che entro un paio di settimane ci sarà il «secondo tempo» probabilmente per aggiustare quelle situazioni che hanno provocato i flop.Il sindaco comunque ostenta certezze. «La maggioranza - sottolinea ancora - è robusta e si farà trovare pronta agli appuntamenti più importanti in cui sono assolutamente fiducioso che scriveremo un'altra grande pagina per la nostra città».Gli appuntamenti a cui fa riferimento il sindaco sono le sedute di Consiglio del 28, 29 e 30 novembre in cui saranno in discussione appunto il nuovo piano di riequilibrio economico e finanziario e la manovra di consolidamento dei conti. «Ci stiamo preparando bene - spiega all'esterno di Palazzo San Giacomo a margine della presentazione dei nuovi bus di Anm - e in questi giorni è in atto il secondo tempo che segue i cambiamenti in giunta. Stiamo lavorando per costruire una maggioranza anche più forte e ho grande fiducia nei nostri consiglieri che vogliono partecipare a questa fase di consolidamento della maggioranza e dell'azione politica e amministrativa della città. Sono assolutamente tranquillo e sereno».