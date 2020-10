Sindaco di Napoli, de Magistris cerca alleati: «Pd e M5S decidano che fare»

«Se Pd e M5s decidono di aprire a ciò che sta oltre i partiti vanno esattamente nella direzione del dialogo che io ho sempre auspicato perché per noi è difficile, ma più entusiasmante, vincere se non abbiamo alleanze forti ma per loro da soli a Napoli non è come correre a Giugliano o a Pomigliano. Loro devono decidere che cosa vogliono fare per le amministrative di Napoli. Pd e M5s possono anche ritenere di essere autosufficienti, che è assolutamente legittimo ed è una strada tutta partitica, oppure possono aprire al dialogo con chi è fuori dai partiti e rappresenta una forza politica senza cui è difficile vincere».

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista delle amministrative di Napoli del 2021 e all'indomani dei risultati delle elezioni in alcuni comuni dell'area metropolitana napoletana che hanno visto vincere i candidati sindaci sostenuti dall'alleanza tra Pd e M5s. Risultati, quelli di Pomigliano e di Giugliano, a cui de Magistris non dà una valenza nazionale. «Sono state operazioni in cui non riesco a intravedere un test politico - ha affermato - Sono state scelte di coalizione con riferimento a un candidato sindaco ma che il Pd e il M5S inizino ad andare insieme lo darei per scontato visto che sono alleanza di Governo che non si è mostrata alle regionali ma che si è trasformata in laboratorio per le comunali».



