CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 27 Aprile 2018, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva farsi a gennaio invece si farà a maggio il rimpasto di giunta e di molti altri pezzi del composito puzzle arancione che governa Palazzo San Giacomo. «Il rimpasto? Ci sto lavorando - racconta il sindaco Luigi de Magistris a Televomero nel consueto appuntamento a Lente di ingrandimento - Sto lavorando per trovare la migliore soluzione possibile per fare quel salto di qualità che ci serve per portare avanti la consiliatura in questi ultimi tre anni». Cosa intende per salto di qualità l'ex pm? È sempre lui a entrare nel dettaglio: «Abbiamo tre anni davanti a noi e tanti problemi da affrontare, voglio dare una connotazione più politica alla giunta per rendere più forte l'azione amministrativa». Eccolo il nocciolo della questione, che viene fuori - non a caso - alla viglia del congresso di demA previsto per fine maggio e soprattutto alla viglia delle missioni romane dove de Magistris tenterà di convincere il nuovo Parlamento e il futuro Governo a varare una legge speciale per quei comuni alle prese con il cosiddetto «debito storico».