Venerdì 28 Dicembre 2018, 16:59

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha proceduto a una riformulazione delle deleghe. Lo ha annunciato lo stesso sindaco in apertura di Consiglio comunale. In particolare de Magistris ha fatto propria la delega alla Mobilità fino ad oggi tra le competenze dell'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Mario Calabrese, mentre ha assegnato all'assessore Ciro Borriello la delega al Verde cittadino. Cambiamenti che preludono all'affidamento di alcune deleghe a consiglieri comunali, procedura contestata da tempo dalle forze di opposizione in Consiglio.