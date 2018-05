Comune, spunta un buco da 260 milioni: altri debiti della stagione dei commissari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Maggio 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 23:06

Dalle nebbie del passato - quelle dei tanti commissariamenti di cui Napoli è stato oggetto negli 40 anni - spuntano fuori altri 260 milioni di debiti. Una bomba esplosa all’improvviso nel già devastato pianeta delle finanze del Comune. Debiti che vengono dal passato remoto ma vige il principio costituzionale della «continuità amministrativa» e dunque piaccia o no anche a questi debiti deve far fronte la giunta guidata dal sindaco Luigi de Magistris e dalla sua maggioranza. L’allarme rosso sui conti del Comune è ormai da almeno 5 anni fisso, tuttavia, nella commissione Bilancio di venerdì è venuto fuori questo altro dato che rende più rosso ancora l’equilibrio precarissimo delle casse e il futuro stesso di Palazzo San Giacomo. «Relativamente ai debiti ex lettera A, riconducibili a sentenze esecutive, particolarmente rilevanti sono quelli connessi ancora al commissariamento Cr8: ammonta a circa 1 milione il debito per le spese di giudizio e, in generale - spiega il dirigente Aurino - è in corso una ricognizione sul debito totale connesso a tutte le gestioni commissariali della città, al momento valutabile a 260 milioni per spese non coperte». Insomma, l’accordo con il Governo sul debito per il Cr8 dal valore di circa 60 milioni ha lasciato sul terreno un altro milione oltre che la sanzione comminata dalla Corte pari a 85 milioni vale a dire all’ammontare complessivo col Consorzio che ha effettuato lavori dopo il sisma del 1980. È solo la crosta superficiale, la punta dell’iceberg emersa dei debiti del passato. Il fatto viene fuori perché il 23 e il 24 riapre i battenti il Consiglio comunale per approvare il rendiconto di bilancio del 2017 dove bisogna fare fronte - tra le altre cose - ad altri 35 milioni di cosiddetti «debiti fuori bilancio». Vale a dire debiti frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell’esercizio in questione, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti. Insomma, sono ritenuti fisiologici anche dalla Corte dei Conti nel caso di Napoli, perché sentenze e spese improvvise da coprire sono sempre dietro l’angolo, tuttavia i debiti fuori bilancio sono anche segno di un bilancio zoppicante perché non c’è copertura in fondi specifici contro questa tipologia di spese non preventivate.