Comune di Napoli, si dimettono gli assessori Borriello e Menna: giunta de Magistris ai minimi termini

L'assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, ha formalizzato oggi le proprie dimissioni volontarie dall'incarico: «Sono trascorsi ben sette anni da quando il sindaco Luigi de Magistris mi ha concesso l'onore e la preziosa opportunità di essere al suo fianco al timone della nostra amata e complessa città. Non ho parole per ringraziarlo per la fiducia e la speranza che ha riposto in me e nel mio impegno per tutto questo tempo. Costruire un mattoncino alla volta, giorno dopo giorno, il suo grande progetto politico per Napoli è stata una sfida ed una dedizione profonda, un percorso che mi ha regalato immense soddisfazioni e che mi ha arricchito di valori unici non solo come politico ma soprattutto come essere umano», conclude Borriello.

Anche l'Assessora alle pari opportunità, libertà civili e salute Francesca Menna ha protocollato le sue dimissioni:

«Ringrazio il sindaco de Magistris per avermi voluto nella sua squadra - dichiara la Menna - ho lavorato con lealtà, profondo senso dell'istituzione consapevole del lavoro di squadra. Sono grata al sindaco de Magistris per avermi consentito di crescere politicamente e portare alla città il mio contributo nel massimo della libertà di espressione».

