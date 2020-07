«Il Comune di Napoli non regge, l'unica strada possibile è dichiarare il dissesto»

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per sei anni è stato presidente del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Napoli e senza soluzione di continuità è diventato assessore al Bilancio di Palazzo San Giacomo, nell'ultima fase dell'era della sindaca Iervolino. Per«l'unica strada da percorrere è quella del dissesto finanziario».«Ho sentito dire in questi giorni a pezzi del Pd, quelli contrari al dissesto, che il default provocherebbe una riduzione dei servizi. Questo non è assolutamente vero. Si parla per sentito dire senza conoscere la norma. Difatti la norma sul dissesto prevede il piano di rientro dal debito, e quello del Comune è particolarmente gravoso, e contestualmente una programmazione. Ovvio che essendo un debito di miliardi di euro appesantirebbe comunque l'ente, ma mai quanto il problema e i danni che in questo momento sta subendo il Comune, che non garantisce i servizi sociali, non può pagare nulla e riesce soltanto ad erogare i servizi obbligatori per legge. Il dissesto invece autorizza lo Stato ad intervenire, senza invocare leggi speciali per Napoli. Si eviterebbe così di portare in Parlamento una norma ad hoc, come quella che si sta preparando, con la quale si evita ai Comuni di dichiarare il fallimento fino a giugno 2021».«Certo, ma Napoli ha una condizione pesantissima. Parliamo di quasi 3 miliardi di euro di debiti. Questo significa soltanto creare un danno al prossimo candidato sindaco, che il giorno dopo la sua elezione dovrà dichiarare il dissesto. Non mi sembra eticamente corretto».«Concordo con le preoccupazioni espresse dei Revisori, mi sorprende che abbiano comunque dato parere favorevole. Quando ci sono un mare di eccezioni e riserve, un parere favorevole come lo sostieni? I colleghi si sono assunti una bella responsabilità, al netto delle obiezioni che condiscono il documento».«Di quel debito di 850 milioni, nel bilancio di oggi ci sono 100 milioni di euro residui e nulla più, di cosa parliamo. La situazione oggi è gravissima e i 2,7 miliardi di euro di debiti sono stati formati da questa amministrazione. Parlare ancora della scorsa amministrazione dopo nove anni è insostenibile come discorso. Ricordiamo inoltre che de Magistris ha potuto beneficiare di 2 miliardi di euro statali in questi anni. E se il Comune si è potuto reggere è perché il numero di dipendenti si è dimezzato. All'epoca mia, 2009-2010, i dipendenti erano circa 13mila, oggi poco più di 6mila. Solo questo gli ha consentito di poter tirare fuori i soldi e avere ancora liquidità per pagare gli stipendi, altrimenti sarebbero andati già gambe all'aria».«Il patrimonio comunale mi sembra come il paltò di Napoleone di Totò. Il patrimonio vendibile del Comune vale circa un miliardo di euro. Se pure baciati dalla sorte si riuscisse in un colpo solo a venderlo tutto, resterebbe un buco 1,7 miliardi di euro. Invocare ancora la vendita del patrimonio, per far quadrare i conti, tra manovre di bilancio e piani di pre-dissesto, come avvenuto in questi anni, non è serio. La disponibilità di cassa che ha oggi il Comune è l'importo più basso di sempre. Napoli non ha mai avuto così pochi soldi e senza soldi non si può andare avanti. Quando si dice non dobbiamo andare al dissesto si deve anche dire in che modo e con quali risorse si intende governare la città».