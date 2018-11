Comune di Napoli, il rally dei conti: due settimane per evitare il crac

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 18 Novembre 2018, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella di mercoledì è una data cruciale per il Comune, quel giorno a Roma si discuterà innanzi alle Sezioni Riunite il ricorso contro il blocco della spesa imposto dalle Sezione regionale della Corte dei Conti della Campania a Palazzo San Giacomo. Un ricorso multiplo, dove la giunta guidata dal sindaco Luigi de Magistris ha chiesto la «riforma» della pronuncia della Corte dei Conti o in subordine e in via prudenziale la sospensiva. Per essere più chiari la decisione delle Sezioni riunite orienterà le due delibere intorno alle quali ruota il futuro del Comune: la rimodulazione del Piano di rientro dal debito e la manovra di riequilibrio del bilancio stesso. Entrambe le delibere andranno in Consiglio comunale l'ultima settimana del mese. In questo contesto - sempre mercoledì - è attesa la risposta del tribunale fallimentare alla richiesta di concordato di Anm, che come il il suo unico azionista è a rischio fallimento.