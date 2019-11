Comune di Napoli, l'accusa della Comunità ebraica: «Sconcerto per la nomina dell'assessore de Majo»

«La Comunità Ebraica di Napoli esprime il proprio sconcerto e preoccupazione nell'apprendere della nomina ad assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli della consigliera comunale Eleonora de Majo che, nel recente passato, aveva affermato che il sionismo è nazismo, paragonato l'allora premier israeliano Netanyahu a Hitler, definito il governo israeliano un manipolo di assassini e gli israeliani porci, accecati dall'odio, negazionisti e traditori finanche della vostra stessa tragedia, riducendo il numero degli ebrei assassinati nella Shoà a 4 milioni». È quanto si legge in una nota.



«La Comunità ritiene estremamente discutibile l'attribuzione di un assessorato tanto importante quale quello alla cultura e al turismo a chi ha espresso giudizi tanto superficiali quanto offensivi per quegli ebrei che, sia a Napoli che in tutta la diaspora e in Israele, sono stati testimoni del più grande progetto di genocidio che mente umana abbia mai concepito - si sottolinea - In un momento storico caratterizzato dal risorgere dell'antisemitismo e nelle stesse ore in cui metà degli israeliani è bloccata nei rifugi per l'attacco missilistico che da Gaza punta a colpire indiscriminatamente la popolazione civile di Israele, la nomina della consigliera de Majo appare un atto inopportuno e tale da non favorire il dialogo interculturale e l'impegno per la pace».