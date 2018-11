Mercoledì 21 Novembre 2018, 12:41

«Noi siamo favorevoli ai piccoli impianti di compostaggio. Sull'impianto di Napoli deciderà l'amministrazione comunale che se vuole troverà da noi massima disponibilità ad aprire un tavolo al ministero per discutere della cosa come stiamo facendo anche per le bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale di Napoli Est». Lo ha detto il sottosegretario all'ambiente Salvatore Micillo commentando i passi avanti fatti dal Comune di Napoli verso la costruzione dell'impianto di compostaggio a Ponticelli. «La nostra idea - ha siegato Micillo - è che più piccolo è il sito di compostaggio e meno viaggiano i rifiuti. Bisogna capire anche quanti rifiuti si producono in uno specifico territorio, per questo ragioniamo su piccoli siti, addirittura anche impianti di di comunità e di palazzo sono nel nostro programma di governo. Per questo diciamo ai nostri esperti di andare nei Comuni piccoli, dove ci sono le competenze ma non ci sono fondi per affrontare la spesa».