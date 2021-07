Napoli, Lanzotti si dimette da capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale

Il consigliere comunale Stanislao Lanzotti si è dimesso da capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale di Napoli. Lo ha annunciato in aula lo stesso Lanzotti che nelle scorse settimane aveva già lasciato la carica di coordinatore cittadino del partito per dissensi. Lanzotti ha riferito inoltre che nelle prossime settimane lascerà anche il Gruppo di Forza Italia in Consiglio per iscriversi ad altro Gruppo. «Questa decisione non è motivata da contrasti con i colleghi consiglieri - ha spiegato - che anzi ringrazio perchè fino a ieri mi hanno chiesto di restare e mi hanno rinnovato la loro fiducia ma - ha aggiunto - ritengo che non ci siano più le condizioni per guidare il Gruppo». Lanzotti ha infatti fondato un'associazione 'Azzurri per Napoli' che si presenterà con una lista indipendente alle prossime elezioni amministrative. Nel concludere, Lanzotti ha ringraziato tutti «per i lunghi anni di grande esperienza, di impegno e a volte di scontro».

APPROFONDIMENTI LE INTERVISTE DEL MATTINO Comunali a Napoli, Salvini vota Maresca: «È il nome... LA POLITICA Consiglio flop, a Napoli manca il numero legale: tra i banchi solo...

«Lanzotti? Era andato via molto tempo fa, quando gli è stato comunicato che non c'erano le condizioni per ricandidarlo. Spero in un sussulto di orgoglio e che si dimetta anche da consigliere comunale, visto che è stato eletto in Forza Italia. La lista di Forza Italia sarà con radici ben piantate nella nostra storia e avrà società civile protagonista. A Lanzotti che va a sinistra, dopo che nel centrodestra ha avuto tutto, dico che la corenza e la lealtà è un valore». Lo dichiara Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli.