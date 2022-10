Comune di Napoli, servizi in affanno e Manfredi va verso il rimpasto

Il rumore della città è quando vai in una piazza per passeggiare o celebrare un evento e la gente, quelli che ti hanno votato - e quelli che non ti hanno votato - ti avvicinano e ti dicono: «Sindaco ma perché nessuno passa più a ritirare la spazzatura?». Mentre prima ti battevano una mano sulla spalla. Un rumore che il sindaco Gaetano Manfredi sente benissimo perché sa che a livello amministrativo la scossa attesa - la rottura con un passato fatto di più e più lustri - sul miglioramento della qualità della vita non si è vista. Per ora il futuro è celato dalle robuste fondamenta del Patto per Napoli e del Pnrr che guardano però ai prossimi due o tre anni. Mentre i napoletani vogliono risposte oggi, al massimo domani.

Cosa sta facendo allora Manfredi? Le mosse che sta preparando sono un incontro politico con i gruppi della sua maggioranza, a iniziare dal Pd che cambierà volto con i congressi locali ai quali chiederà un supporto più denso al suo mandato. Incontri che serviranno per capire come cambierà la geografia interna: chi sarà più forte, chi più debole e quali novità ci saranno. Inoltre, ci sono voci di un possibile approdo di Azione in Consiglio comunale, ciò significa che qualche consigliere cambierà casacca. Poi guarderà dentro casa sua, ovvero la giunta e la squadra allargata che sono i manager delle aziende comunali e il cuore pulsante dell'azione di Palazzo San Giacomo: il direttore generale Pasquale Granata e il capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore. Toccherà a loro dare spiegazioni sul rallentamento della macchina amministrativa che già in passato andava a passo di lumaca.



Ieri, sollecitato sul rimpasto di giunta, Manfredi è stato lapidario: «Ora dobbiamo solo lavorare». Il che la dice lunga su quanto il suo umore non sia dei migliori. Rifiuti e trasporti sono in mano a due grosse personalità, rispettivamente Paolo Mancuso e Antonio De Iesu. E la sostanza è che o li si mette in condizione di essere più efficaci affiancandogli persone che vanno in strada e stimolano da vicino a tutte le ore - notte e giorno - gli operatori ecologici e i vigili urbani, oppure il cambio di passo rischia di diventare una chimera. Il discorso incrocia anche con la politica. Mancuso è il presidente provinciale del Pd, al riguardo presto il commissario regionale Francesco Boccia incontrerà il sindaco. Manfredi vuole capire dove potrebbe approdare il rinnovamento delle segreterie. De Iesu - ex questore - è in quota del governatore Vincenzo De Luca. Comunque la si veda si resta in area Pd, il principale gruppo della maggioranza. Poi ci sono quelli del M5S - che a Napoli alle Politiche hanno ottenuto un boom di voti - che hanno mire espansionistiche. E infine i dimaiani, sono ben tre, per verificare quale traiettoria politica intendono prendere. Manfredi, questa la realtà dei fatti, dipendesse da lui una mini rivoluzione la farebbe subito, ma la sensazione che si andrà al rimpasto è concreta e dicembre potrebbe essere il mese buono. Per quell'epoca l'ex rettore spera di avere un quadro politico ben chiaro.





Dicembre è anche il mese nel quale il Comune deve presentare il piano di razionalizzazione delle aziende comunali al Governo, quello nuovo a guida con ogni probabilità Giorgia Meloni, dal quale dipendono le erogazioni dei fondi del Patto per Napoli. NapoliServizi, Asìa, Mostra d'oltremare e Anm vanno messe a sistema. Ma soprattutto sulla Mostra e anche in Asìa il management cambierà. Un altro tassello del rimpasto largo che Manfredi vuole approntare. «Anm - ricorda Manfredi - è una azienda in amministrazione controllata, quello che posso dire è che entro ottobre finalmente il primo treno della metro dovrebbe andare in esercizio. Stiamo trattando con i lavoratori anche per il prolungamento degli orari che per noi è molto importante».