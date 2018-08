Napoli, stop a de Magistris: «Niente deleghe ma assessorati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Agosto 2018, 09:30

Verdi, rossi e Riformisti tutti contrari alla strategia del sindaco de Magistris di attuare il rimpasto in Giunta conferendo deleghe ai consiglieri comunali. «Pur orgogliosi della fiducia che hai dimostrato nei nostri confronti, con il coinvolgimento diretto dei consiglieri di maggioranza attraverso le deleghe fuori Giunta, e nonostante la tua ipotesi con il meritorio intento di dare nuovo slancio all'attività politica istituzionale e amministrativa della città, a nostro parere, questa ipotesi, non rafforza l'azione politica, tanto meno quella amministrativa, ma ne rappresenta addirittura un nocumento». È tutto scritto nero su bianco in una lettera consegnata al sindaco qualche ora prima della sua partenza per le vacanze in Calabria.