Comune di Napoli: ecco la soluzione per il rinnovo dei permessi contrassegni disabili

«Ringrazio i Servizi coinvolti, Welfare, Sanzioni amministrative e Polizia locale, e la Commissione consiliare Welfare, per la determinazione con cui è stata affrontata la criticità del rilascio del contrassegno H». Così l'assessore alle Politiche sociali e al Lavoro del Comune di Napoli Monica Buonanno annuncia le novità in merito al rinnovo dei permessi per disabili.



«Siamo particolarmente soddisfatti - spiega la Buonanno - per aver trovato insieme e dopo un sereno confronto una prima soluzione finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione all'accesso ai varchi delle zone a traffico limitato (Ztl) cittadine e alla sosta. Per noi è fondamentale arrivare a soluzioni che incontrino il favore dei cittadini rispettando l'efficienza dei servizi che, comunque, sono spesso in sofferenza per mancanza di personale. Entro la settimana prossima - conclude l'assessore - contiamo di dare risposte adeguate anche ai cittadini che devono presentare una nuova istanza».



La procedura prevede che i titolari di contrassegno H di tipo permanente (validità 5 anni), scaduti o in scadenza, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'accesso ai varchi delle zone a traffico limitato (ZTL) cittadine e alla sosta, devono recarsi presso gli uffici del Servizio Sanzioni Amministrative, in via Raimondi n. 19, muniti di originale e copia fotostatica del certificato del medico curante, attestante la permanenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio del contrassegno; originale contrassegno scaduto o in scadenza; documento di identità in corso di validità.



Ai fini della sosta, il Servizio Sanzioni Amministrative rilascerà una ricevuta con il numero della targa o delle targhe indicate dal cittadino, che dovrà essere esposta, in evidenza, sul parabrezza dell'autoveicolo insieme al contrassegno scaduto o in scadenza. Nel caso in cui i titolari non possano recarsi personalmente presso il Servizio Sanzioni Amministrative, possono delegare per iscritto un'altra persona, sullo schema del fax simile prelevabile dal sito web del Comune di Napoli. Alla delega dovrà essere allegata una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità, in corso di validità.



Il Servizio Sanzioni Amministrative riceverà il pubblico il martedì e il giovedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il venerdì solo dalle 8:00 alle 13:00. © RIPRODUZIONE RISERVATA