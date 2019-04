Comune di Napoli, sì al bilancio e nuova sfida su Anm: «Contratto triennale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Aprile 2019, 12:00

La giunta approva il bilancio previsionale 2019-2021, vale a dire fino al termine della consiliatura, e quello che viene fuori è che gli assessori e il sindaco Luigi de Magistris scommettono ancora sulle partecipate finanziando con contratti di servizio Anm e NapoliServizi fino all'ultimo giorno della gestione arancione con una spesa di 396 milioni. Un bilancio che si caratterizza per un piano di assunzioni al Comune - e nelle stesse aziende - di 1500 unità, «con risorse dell'ente in attesa che il Governo sblocchi la questione del turn over» precisa il sindaco. L'allusione è ai circa 500 lavoratori socialmente utili che attendono da una vita la stabilizzazione. Tra le novità, l'utilizzo dei droni per tutelare l'ambiente e combattere l'abusivismo edilizio. Sul fronte delle entrate, prima di Pasqua arriverà l'anticipazione di liquidità da Cassa depositi e prestiti per 200 milioni - da restituire entro il 31 dicembre - e per maggio 100 milioni dalla Città metropolitana, soldi veri inseriti nel piano strategico della ex Provincia. La manovra è stata approvata dall'esecutivo di Palazzo San Giacomo alle 23,45 di domenica, appena quindici minuti prima della scadenza del termine di legge. Ora la palla passa al Consiglio comunale.