Portici, strappo nella maggioranza Cuomo: tre consiglieri chiedono le dimissioni dell’assessore Buccelli

C'è area di maretta nel Comune di Portici. Ad aprire questa piccola “crisi di governo” i tre consiglieri comunali del gruppo Portici Unita: Alessandro Fimiani, Vincenzo Ruffino e Antonio Calise che contestano l’assessore all’avvocatura Grazia Buccelli minacciando anche le dimissioni.

«Buccelli ha portato un contributo importante per la città ma il suo operato è stato discutibile già dai primi giorni e da tempo si è rotto il rapporto di fiducia – tuona Fimiani – Ho lasciato l’aula insieme ai consiglieri di Portici Unita per dare un messaggio forte. E sono deciso a renderlo ancora più forte nei prossimi giorni se non arriveranno le dimissioni dell’assessore. Stiamo valutando lo scenario e nei prossimi giorni sceglieremo la posizione più consona da assumere rispettando i nostri ideali e valori. Ci sono troppe criticità che ancora devono essere affrontate».

