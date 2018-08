Comune di Napoli al collasso, un «esercito» di 60enni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Agosto 2018, 10:30

Vigili urbani, istruttori amministrativi, addetti all'anagrafe e stato civile delle Municipalità, area tecnica contabile, ingegneristica e informatica. Ma non solo, tra le categorie sotto organico all'interno del Comune di Napoli ci sono anche giardinieri, sorveglianti parco e necrofori. Questi ultimi servizi risultano svuotati quasi completamente. Per non parlare dei dirigenti. Un servizio su due va gestito ad interim e il 55 per cento dei posti previsti in pianta organica per le posizioni dirigenziali è rimasto scoperto, nonostante il Comune abbia assunto 37 dirigenti a tempo determinato nel dicembre di due anni fa. Ma anche l'età conta, su 6638 dipendenti oltre il 50% ha oltre 60 anni. I numeri lasciano poco spazio all'immaginazione e il grido d'allarme del direttore generale Attilio Auricchio dimostra quanto l'ente consideri il depauperamento delle risorse umane una vera e propria «emergenza».Negli ultimi sette anni, dal 2011 (anno di insediamento della prima giunta de Magistris) ad oggi, sono andati in pensione più di cinquemila comunali. Lo stop al turn over, l'adesione al pre-dissesto nel 2012 e i vincoli stringenti sul risparmio della spesa del personale per i comuni in rosso hanno creato un mix micidiale, che restituisce oggi un municipio con interi settori semi deserti.