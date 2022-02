Comuni sciolti per camorra, viavai da record ma il rischio mafia resiste

I numeri sono impietosi. Dal 1991, anno dell'introduzione della normativa sugli scioglimenti, le ingerenze della criminalità organizzata hanno determinato in Italia il commissariamento di almeno un ente locale al mese. Non solo municipi, ma anche aziende sanitarie e ospedali. In provincia di Napoli politica e malaffare sembrano andare a braccetto in tante realtà. Solo negli ultimi mesi sono stati sciolti, per infiltrazioni camorristiche, i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati