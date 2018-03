De Luca sfida i grillini sui social: comunicazione della Regione gestita da società

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 30 Marzo 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rilancio, con l'obiettivo del 2020, inizia da un rinnovamento in due campi essenziali: la comunicazione e la Giunta. Così Vincenzo De Luca prova a risalire in termini di consenso e immagine. Da un lato affrontare la questione dei social in cui finora è stato pesantemente perdente. Dall'altro cedere alcune delle sue deleghe più «pesanti» per far spazio a figure napoletane di grande profilo in grado di non provocare contraccolpi nella sua maggioranza.Il segnale di un nuovo clima è arrivato ieri, nel primo consiglio regionale dopo il voto delle politiche, in cui quasi tutti i provvedimenti sono passati all'unanimità. Da parte della maggioranza si è accusato il colpo delle consultazioni del 4 marzo. Nell'opposizione del centrodestra, il sentimento è simile visto che in Campania hanno trionfato solo i 5 Stelle. I grillini, invece, vogliono presentarsi come forza di governo, puntando più sui contenuti, come la legge sul riciclo dei farmaci, che sul fuoco di sbarramento anti-De Luca.Accanto alla consapevolezza del momento politico, c'è l'aver compreso che gli scenari ormai cambiano rapidamente e radicalmente. De Luca sa di aver indirizzato i programmi amministrativi, dal riordino dei conti con il risultato del pareggio di bilancio, alla riorganizzazione della Sanità, finora invece senza risultati concreti, dai programmi per rifiuti ed ecoballe, in cui si avvertono solo timidi segnali di cambiamento, alla politica sui fondi europei, anche qui con pochi risvolti concreti. Visto che ormai l'unico obiettivo sono le elezioni regionali del 2020, il presidente della Regione cerca di imprimere una svolta.Il primo punto è la comunicazione. Gli ultimi scandali legati a Facebook hanno rivelato quello che in molti già sapevano: che sui social media è facile indirizzare il consenso, anche quello politico, analizzando gli utenti e bombardandoli con post, non importa se veri o no, che possono far crescere sentimenti ostili o favorevoli a persone, figure istituzionali, o partiti. In questo campo De Luca ha perso in modo radicale.Ecco perché è pronto ad affidarsi ad una società di comunicazione nazionale per cambiare il trend informativo sui social e provare a recuperare terreno. Anche nei confronti di de Magistris, che invece punta molto sulla comunicazione su Facebook talvolta anche per capovolgere il senso di fatti che sono evidentemente a suo sfavore.