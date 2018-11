Concorso Eav, diecimila domande e graduatoria aperta tre anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Novembre 2018, 08:30

Parte la carica dei 10mila candidati al concorso Eav per reclutare autisti dei bus e conducenti dei treni di Circumvesuviana e Circumflegrea. A fine ottobre sono scaduti i termini per le domande. L'azienda dei trasporti, di proprietà della Regione Campania, ha vinto tutti i ricorsi al Tar circa una vewntina - sullo sbarramento del voto di laurea e diploma. Gli aspiranti al posto fisso scenderanno sui nastri di partenza a gennaio. Il manager Umberto De Gregorio non ha dubbi: «Non faremo gli stessi errori del concorso al Comune per assistenti sociali. Il nostro sarà umano. Manterremo la graduatoria aperta per 3 anni. Alla fine con gli scorrimenti e il turn over per i prepensionamenti, si potrebbero assumere fino a 700 persone». E assicura: «Invito politici e sindacalisti a starmi lontano. Denunceremo qualsiasi forma di raccomandazione o clientelismo durante le prove. Non farò il semaforo tra le correnti dei partiti e dei sindacati.Vigileremo affinché tutto avvenga in modo regolare». La selezione indetta da Palazzo San Giacomo, invece, si è chiusa questa settimana con un flop. Oltre 13mila candidati per i 169 posti a bando, per un contratto a termine di 2 anni per svolgere le pratiche del Reddito di Inclusione, ma alla fine i vincitori sono stati solo 95, mentre sono rimasti vacanti 74 posti. Un paradosso, soprattutto per il Mezzogiorno da sempre alle prese con il problema della disoccupazione giovanile.